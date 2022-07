Tre italiani in semifinale a Umago: c'è anche Zeppieri

29-07-2022 20:55

Sono tre gli italiani in semifinale nell’ATP 250 di Umago. Sulla terra battuta croata, dopo Franco Agamenone, che ha travolto per 6-2 6-1 Marco Cecchinato, e Jannik Sinner, che ha regolato per 6-4 7-6 lo spagnolo Roberto Carballes Baena e che ora incontrerà proprio l’italo-argentino, ce l’ha fatta anche Giulio Zeppieri. Il 20enne mancino nativo di Roma, numero 168 del mondo, ha battuto col punteggio di 7-5 6-4 in un’ora e 40 minuti di gioco l’altro spagnolo Bernabé Zapata Miralles, numero 82 del ranking.

Zeppieri, che prima di questo torneo non aveva mai vinto un match nel circuito maggiore ATP, ha subito un break nel quarto gioco del primo set andando sotto 1-3 ma riuscendo immediatamente a rimontare, poi ha operato lui l’allungo decisivo sul 5-5 dopo aver annullato un set point al suo avversario sul 5-4. Il secondo set si è invece deciso col break nel nono game a favore di Giulio, che poi ha chiuso tenendo il servizio a zero e ora incontrerà il vincente tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 5 del mondo, e l’argentino Facundo Bagnis, numero 120.