Trevisan avanza a Budapest, Sonego out a Bastad

Risultati altalenanti per gli italiani in gara oggi nei tornei su terra battuta in terra ungherese e svedese.

Martina Trevisan parte col piede giusto e a Budapest si è qualificata per gli ottavi di finale, dopo aver sconfitto in rimonta in tre set la padrona di casa Natalia Szabanin, numero 386 della classifica mondiale, con il punteggio di 2-6 6-2 6-0.

Dopo un primo set in cui la tennista toscana è parsa piuttosto distratta, commettendo ben cinque doppi falli, la musica è nettamente cambiata nel secondo e terzo set, recitando un monologo da vera protagonista e dominando il match. Trevisan è la testa di serie numero due del torneo ed ora affronterà l’ucraina Kateryna Baindl, che ha superato all’esordio in due set l’ungherese Timea Babos per 6-4 6-3.

Nulla da fare invece per Lorenzo Sonego che perde al primo turno a Bastad, sulla terra rossa svedese. Il tennista italiano perde in tre set e in 2 ore e 22 minuti di gioco contro Aslan Karatsev (6-0 2-6 6-4), n.40. Avanza invece il russo, che si è curiosamente aggiudicato in tre set tutte le sfide con il piemontese: le statistiche dicono infatti che Karatsev ha vinto le prime due disputate negli ottavi del “500” di Dubai nel 2021 e nei quarti a Sydney lo scorso gennaio, sempre sul cemento all’aperto.

Adesso in Svezia rimane solo un italiano in gara. La notizia dell’ultim’ora infatti è quella del ripescaggio di Fabio Fognini che entra nel tabellone principale come lucky loser in seguito al forfait del francese Arthur Rinderknech (n. 55 Atp). Il taggiasco, uscito di scena ieri, al round decisivo delle qualificazioni, se la vedrà oggi con l’argentino n. 34 del mondo Sebastian Baez.