Tris allo Shakhtar, Fonseca: "La Roma ha fatto molto bene"

La Roma supera con un rotondo 3-0 lo Shakhtar nel match d’andata degli ottavi di finale di Europa League e compie in deciso passo in avanti verso la qualificazione al prossimo turno del torneo.

A decidere all’Olimpico sono state le reti siglate da Pellegrini nel primo tempo e El Shaarawy e Mancini nella ripresa.

Paulo Fonseca, parlando ai microfoni di Sky dopo il triplice fischio finale della sfida, si è detto soddisfatto della prova dei suoi uomini. “Sapevamo che lo Shakhtar non ci sarebbe venuto a pressare alti e che avrebbe cercato il contropiede. Abbiamo preparato bene la partita e aspettato il momento giusto per fare pressing. Dal punto di vista difensivo abbiamo fatto una partita molto buona”.

Tra i migliori della gara anche Mancini che ancora una volta ha trovato la via della rete. “E’ in difficoltà, ha giocato sempre ed ha fatto un sacrificio restando in campo. Abbiamo diversi ragazzi che sono stanchi, ma tutti vogliono giocare. Per un allenatore è importante vedere questo spirito di squadra. E’ proprio questo che voglio”.

Nel corso della ripresa c’è stato un battibecco tra lo stesso allenatore e Pedro. “Non ha capito cosa gli volevo dire. Si è trattato solo di questo”.

Quella con lo Shakhtar è sembrata quasi una partita facile. “Non lo è stata, abbiamo affrontato una squadra che ha battuto il Real Madrid e che ha pareggiato con l’Inter. Siamo stati molto bravi a non farli uscire in contropiede. Abbiamo fatto molto bene”.

L’Europa League non sembra rappresentare un peso per la Roma: “In partite come questa i giocatori hanno ancora più motivazioni. Li vero più attenti e concentrati. E’ importante essere così anche in campionato”.

Fonseca ha parlato del suo rapporto con la Roma. “Mi piace essere l’allenatore della Roma. Mi piace tanto la città e mi piacciono i tifosi. Non è facile, ma l’importante è non perdere l’equilibrio. Sto ancora imparando da allenatore della Roma”.

OMNISPORT | 11-03-2021 23:32