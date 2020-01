Tris di Immobile, la Lazio da record continua a sognare

La Lazio travolge la Sampdoria con un netto 5-1 e continua a sognare in grande: i biancocelesti ottengono infatti l’undicesima vittoria consecutiva in campionato, riportandosi a -3 dalla Juventus prima in classifica con lo stesso numero di partite giocate.

Mattatore del match è il solito Ciro Immobile, che firma una tripletta che lo porta a quota 23 in classifica marcatori: il centravanti segna il 2-0 al 17′ su rigore, si ripete tre minuti dopo su azione e chiude la sua tripletta ancora dal dischetto firmando il momentaneo 5-0 al 65′.

Le altre due reti laziali portano la firma di Caicedo al 7′ e Bastos al 54′.

Partita da dimenticare per i blucerchiati: Linetty firma il gol della bandiera al 70′, ma tre minuti dopo Chabot si fa espellere e costringe i suoi a giocare in dieci fino al 90′. La Samp resta così al quindicesimo posto in classifica, con 4 punti in più sul terzultimo posto occupato ex aequo da Genoa e Brescia, che devono però ancora scendere in campo.

SPORTAL.IT | 18-01-2020 16:57