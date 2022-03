22-03-2022 09:48

Il mondo del calcio ha scoperto nelle ultime ore la potenza comunicativa di Soleil Sorgè. La modella, influencer ma soprattutto protagonista delle ultime edizione del Grande Fratello Vip ha conquistato ieri sera il pubblico, soprattutto social, con la sua presenza in qualità di ospite, di Tiki Taka, il talk show calcistico condotto da Piero Chiambretti in onda in seconda serata su Italia 1. Boom di like, condivisioni e hashtag per lei e trasmissione come mai in tendenza.

Chi è Soleil Anastasia Sorgè

Soleil Anastasia Sorgè, questo il suo nome per intero, è una modella, showgirl e influencer nata a Los Angeles da padre italiano e madre americana, crescita in Abruzzo. Soleil, sconosciuta fino a ieri al mondo del calcio, almeno quello più integralista e televisivo, è nota al pubblico per essere stata corteggiatrice e scelta di Luca Onestini a Uomini e Donne 2017 e poi concorrente della casa del Grande Fratello Vip 2021 dove ha riscosso un grandissimo successo, non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua ironia, i suoi modi di fare e la sua schiettezza nei rapporti con gli altri vip. Tanto che, finito il GF VIP, Soleil è diventata subito opinionista alla nuova edizione de La Pupa e il Secchione condotta da Barabara d’Urso.

Soleil protagonista a Tiki Taka: la Roma e il tifo per il Milan

Ieri sera Sorgè era annunciata ospite di Tiki Taka, il talk show calcistico condotto da Piero Chiambretti in onda in seconda serata su Italia 1. La modella e influencer è stata protagonista, come tutte le show girl ospiti del programma, della passerella iniziale e poi ha raccontato il suo rapporto con il calcio. Lei che giovanissima ha lavorato in una trasmissione locale della Capitale, Roma Tv, parlando proprio della squadra giallorossa. Soleil ha commentato le immagini di un filmato in cui lei, inviata in Indonesia, ha seguito la Roma in un tour di amichevoli estive.

Il tifo per il Milan. In rete circola una foto di una giovanissima Soleil in compagnia di Francesco Totti. Ma la modella e influencer a Tiki Taka ha confessato il suo tifo per il Milan. “Ho la Roma nel cuore ma sono stato e lo sono ancora tifosa del Milan” ha detto mentre veniva mostrata un’altra foto, da ragazzina, con il padre milanista. E poi ha parlato del suo rapporto con il calcio: “Io amo andare allo stadio e quando vado devo dire che sono una tifosa da curva”.

Il presunto flirt con Romagnoli: Soleil chiarisce

Anche Soleil non ha saputo resistere alla bellezza dei calciatori e viceversa. Almeno così narrano le cronache del gossip che in passato le hanno affibbiato un flirt con Alessio Romagnoli, difensore del Milan. A precisa domanda di Chiambretti, Sorgè ha risposto: “Con Alessio siamo molto amici ma non abbiamo avuto una relazione sentimentale”. Giuseppe Cruciani ha poi aggiunto sorridendo: “Ma che domande fai” rivolto a Chiambretti. In passato la Sorgè avrebbe avuto anche un flirt con l’ex pilota di MotoGP, Andrea Iannone.

Con Soleil Sorgè Tiki Taka sbanca sui social

In questo momento Soleil è un po’ uno dei Re Mida della televisione italiana. Almeno in ottica social. Tra le più cliccate, seguite e taggate star del web, la modella e influencer ha portato in alto anche gli indici di Tiki Taka che infatti è salito in tendenza su Twitter già nelle ore precedenti all’inizio del programma, al momento dell’annuncio della sua presenza. Click, like e hashtag che sono lievitati poco prima della mezzanotte quando la trasmissione di Chiambretti è cominciata proprio nel segno di Soleil con la sua passerella.

“Non capisco di calcio, non ho mai visto Tiki Taka ma stasera sono qui solo per Solei” scrive qualcuno, incalzato da un altro: “un giorno racconteremo di questo nostro periodo oscuro in cui abbiamo rinunciato al trash dell’#isola per seguire #tikitaka solo perché c’era come ospite Soleil Anastasia sorge e rideremo tutti insieme”. In tanti hanno amato il modo in cui la stessa Soleil ha salutato: “Adoro Sole che a fine puntata alla domanda di Piero se volesse dire qualcosa non ha detto nulla, non vedeva l’ora di andar via”.

