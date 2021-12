Udinese-Cagliari, Cioffi: "Ora servono conferme"

17-12-2021 18:27

Il tecnico dell’Udinese Gabriele Cioffi ha parlato a UdineseTv della sfida di domani contro il Cagliari valida per la 18° giornata di Serie A. L’Udinese ha vinto quattro delle ultime sei gare di Serie A contro il Cagliari, anche se nelle due più recenti non ha trovato il successo (pareggio nel dicembre 2020 e sconfitta lo scorso aprile).

Queste le parole di Cioffi:

“Le gare contro il Milan e il Crotone sono il passato, le conferme o le riconferme le dobbiamo avere domenica dopo domenica. Cagliari è una riconferma ma solo se azzeriamo completamente quello che abbiamo fatto con Milan e Crotone. Cagliari? La squadra che è costruita è stata costruita per un alto scenario. Nández, Godín, Pavoletti sono tutti giocatori di livello che danno all’allenatore una differenza di scelta. Inoltre sono capitanati da un allenatore che ha fatto la storia della Reggina e del Napoli. Noi dobbiamo essere attenti e concentrati per mettere in difficoltà un Cagliari che è un signor Cagliari anche se sta vivendo un periodo di difficoltà. Risposte di Coppa? Abbiamo avuto delle belle sorprese e delle grandi conferme. Domani deve scendere in campo il gruppo Udinese, che va al di là di chi ha fatto bene e di chi ha fatto male. Cagliari e Salernitana spartiacque? Nel calcio non c’è niente di prematuro. Quello che voglio e pretendo da me stesso lo voglio anche dai miei ragazzi: si deve pensare al qui e ora. Noi dobbiamo e vogliamo essere concentrati su una gara alla volta”.

