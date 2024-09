Udinese-Como, moviola: rigore negato ai locali e concesso al 95' ai lariani

La prova dell’arbitro Prontera nella terza giornata di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto leccese ha ammonito tre giocatori

Odontoiatra di professione, Prontera, la scelta di Rocchi per Udinese-Como, è un arbitro professionista dal 2010 e ha esordito in Serie A il 6 ottobre 2019 in Fiorentina-Udinese 1-0. Tenuto in grande considerazione dai vertici arbitrali, Prontera a volte eccede in personalità fino a diventare protagonista in negativo: aveva finora diretto 26 gare in Serie A, ma come se l’è cavata ieri il fischietto leccese?

I precedenti di Prontera con Udinese e Como

Prontera aveva arbitrato l’Udinese due volte nello scorso campionato, entrambe contro il Monza all’andata (29 ottobre 2023) e al ritorno (03.02.24) e in entrambi i casi è uscito il segno X. Il Como ha 4 precedenti con Prontera per un bilancio di 3 vittorie e 1 sconfitta

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Baccini e C.Rossi con Giua IV uomo, Pairetto al Var e Chiffi all’Avar, l’arbitro ha ammonito Bijol, Zemura e Bravo.

Udinese-Como, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 62′ gran giocata di Thauvin, che dribbla due avversari, entra in area e viene atterrato da Perrone: il centrocampista del Como sbilancia il fantasista dell’Udinese, ma il contatto secondo Prontera è troppo leggero per assegnare un penalty. Protesta il francese. Al 67′ giallo per Bijol per una trattenuta su Paz. Ammonito per proteste anche Fabregas. All’81’ giallo anche per Runajac per proteste. Al 91′ giallo a Zemura per un fallo in ritardo su Van der Brempt. Al 93′ per un tocco di mano di Payero l’arbitro viene richiamato all’on field review ed assegna un rigore al Como che però Cutrone sbaglia. Ultimo giallo al 99′ per Bravo e Udinese-Como finisce 1-0.