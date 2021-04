Udinese, Gotti: "Ho una squadra che vuole ricominciare a fare punti"

Sarà un match delicato per entrambe le squadre quello che andrà in scena domani allo Stadio Friuli tra Udinese e Torino. Tutte e due le formazioni infatti hanno bisogno di smuovere la propria classifica e avvicinare la salvezza, un obiettivo per il quale l’anticipo di sabato sera sarà un viatico fondamentale sia per l’una che per l’altra contendente.

Di ciò, in conferenza stampa, è sembrato consapevole anche Luca Gotti il quale ha sottolineato come i suoi uomini siano “affamati” e pienamente focalizzati sul far bene contro i granata: “So di avere una squadra che vuole ricominciare a fare punti. Pensare al Torino è dunque il nostro compito. Sarà una partita importante per il nostro campionato, sicuramente difficile sia per noi che per loro”.

Il tecnico dell’Udinese ha poi evidenziato come le tante variabili con cui lui e la squadra hanno dovuto fare i conti in queste settimane non abbiano facilitato le prestazioni in campo.

“Sarà una gara molto diversa rispetto a quella con l’Atalanta, cambiano molte variabili e questo aspetto è da tenere in conto. Poi purtroppo è una costante di questo campionato che mi debba trovare a fare i conti settimana per settimana con la valutazione delle condizioni fisiche (efficienza, efficacia, salute) soprattutto degli attaccanti. Uno dei grandi impegni che ho durante la settimana è di cercare di comprendere chi di loro sta meglio. Adesso ho una serie di valutazioni raccolte da questi giorni di allenamento e cercherò di elaborare il miglior riassunto possibile” ha sintetizzato con fare realista il 53enne allenatore di Adria.

OMNISPORT | 09-04-2021 19:51