Udinese-Juventus, le proteste per le decisioni di Abisso: il precedente con Sommer e il coro dei tifosi friulani

La Juventus espugna il campo di Udine al termine di una prestazione convincente ma sui social fa discutere la decisione di Abisso e le accuse dei fan friulani all'indirizzo della Vecchia Signora

La Juventus passa sul campo dell’Udinese e si mette definitivamente alle spalle qualche critica di troppo a seguito del pareggio casalingo contro il Parma. La formazione bianconera è riuscita a chiudere la pratica nel primo tempo e ha complessivamente mostrato una netta superiorità nei confronti dei padroni di casa, ma come spesso capita, non mancano le polemiche.

La decisione di Abisso che fa discutere

L’episodio che scatena un po’ di discussioni è quello relativo al gol annullato all’Udinese a inizio del secondo tempo. La rete che avrebbe potuto riaprire il match vene cancellata con grande decisione dall’arbitro Abisso che ravvisa un fallo di Davis ai danni di Gatti con l’attaccante friulano che si aiuta un po’ troppo con le mani e poi va a concludere per la rete del 2-1 che il direttore di gara sanziona immediatamente annullando.

Ma c’è un altro episodio che fa discutere avvenuto invece nel primo tempo del match con un’uscita un po’ avventata di Di Gregorio che non trova il pallone e finisce per scontrarsi con Payero (che invece il pallone lo sfiora solo leggermente). Per il direttore di gara si tratta di un fallo in attacco mentre l’esperto arbitrale di Dazn, Luca Marelli, sottolinea che si tratta di un normale contatto di gioco.

Il precedente Sommer

L’episodio che ha visto protagonista De Gregorio sui social riporta a galla una situazione simile avvenuta nel corso della scorsa stagione. Il precedente è quello del match tra Fiorentina e Inter, con i nerazzurri che si videro puniti con un calcio di rigore contro per un’uscita a vuoto di Sommer che franò su Nzola. In quella occasione Marini in campo e Doveri sala monitor non ebbero dubbi nel sanzionare la massima punizione a favore della formazione viola (con il rigore che fu poi fallito). Si tratta di un episodio simile ma non del tutto identico a quello avvenuto nel corso di Udinese-Juventus, in quest’ultimo caso infatti la palla era stata già giocata dall’attaccante friulano e il contatto con Di Gregorio è avvenuto sullo slancio di entrambi e non con il portiere che è andato a cercare il contatto.

Il coro dei tifosi dell’Udinese

In campo le proteste di giocatori e staff dell’Udinese non sono stati neanche evidenti, è sugli spalti che la contesa tende a diventare più accesa con i tifosi di casa che fanno sentire la propria voce e lanciano il coro contro la Juventus: “Sapete solo rubare”. E sui social i fan della Vecchia Signora non ci stanno: “Il coro su un episodio così evidente da non vedere neanche una protesta dei giocatori friulani rende l’idea di come in questi venti anni il famoso “sentimento popolare” sia stato creato ad arte dai diffamatori di professione”. E ancora: “Incredibile come stiano cercando di farci passare per ladri per il presunto rigore non dato per l’uscita a vuoto di Di Gregorio mentre ci stanno massacrando e non arriva nemmeno un giallo per loro”.