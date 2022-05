Udinese: Mister Cioffi non rinnova

23-05-2022 15:40

Archiviata anche l’ultima giornata di campionato di Serie A, è tempo di pianificare il futuro e dedicarsi allo studio della pianificazione per la prossima stagione.

Tutte le squadre iniziano a tirare le somme della stagione appena terminata e anche l’Udinese non è da meno. Proprio la società friulana e Gabriele Cioffi non proseguiranno per la medesima strada.

Il contratto del tecnico, in scadenza a fine stagione, non avrà un seguito e la società friulana ha già fatto sapere di essersi messa alla ricerca di una nuova guida tecnica per la prossima stagione.

Il campionato di mister Cioffi, subentrato a campionato in corso, è stato piuttosto positivo. Obiettivo salvezza centrato con una posizione di classifica tranquilla e con una media punti di 1,42, la seconda migliore dopo quella di Igor Tudor nel periodo post-Guidolin.

In città circola con insistenza il nome del possibile sostituto che potrebbe essere Fabio Pecchia, dimissionario dopo aver portato in Serie A la Cremonese.