Udinese sempre più su. Si sblocca il Monza, crisi Fiorentina

11-09-2022 17:12

È l’Udinese la squadra più in forma della Serie A 2022-’23. Una settimana dopo la goleada alla Roma la squadra di Andrea Sottil infila la terza vittoria consecutiva sbancando il campo del Sassuolo in uno dei tre match della domenica pomeriggio della settima giornata.

I bianconeri, sotto fino al 75′ per il gol di Frattesi nel primo tempo, pareggiano con Beto e segnano due gol nel recupero con lo stesso Beto e con Samardzic, complice anche il crollo fisico degli emiliani, in inferiorità numerica dal 43′ per l’espulsione di Tressoldi: l’Udinese sale a 13 punti, sola al 4° posto, alle spalle del trio di testa formato da Atalanta, Milan e Napoli.

A Lecce intanto arriva il primo punto della propria storia in Serie A per il Monza: alla squadra di Stroppa non basta il gol di Sensi al 35′, Gonzalez pareggia in avvio di ripresa e il risultato non cambia più.

Si acuisce invece la crisi della Fiorentina, piegata 2-1 dal Bologna: in attesa dell’avvento di Thiago Motta, sostituto dell’esonerato Sinisa Mihajlovic, e con in panchina il traghettatore Luca Vigiani, fiorentino doc, i rossoblù vincono in rimonta infliggendo il secondo ko del campionato ai viola, a secco di successi dalla prima giornata: Barrow e il capocannoniere Arnautovic, salito a 6 gol in stagione, ribaltano il vantaggio ospite di Quarta.

Risultati gare pomeridiane 7ª giornata Serie A:

Bologna-Fiorentina 2-1

54′ Quarta (F); 59′ Barrow (B); 62′ Arnautovic (B)

Lecce-Monza 1-1

35′ Sensi (M); 48′ J. Gonzalez (L)

Sassuolo-Udinese 1-3

33′ Frattesi (S); 75′, 91′ Beto (U); 93′ Samardzic (U)