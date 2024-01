Uefa, Ceferin attacca il Manchester City: l’Inter osserva e sui social compare la “Champions di cartone”

Duro attacco del presidente della Uefa, Ceferin contro il Manchester City sotto processo in Inghilterra per violazioni delle regole finanziarie; sui social c’è chi parla di “Champions di cartone”

24-01-2024 14:43

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’attacco di Ceferin al Manchester City. Il presidente della Uefa sembra non aver preso affatto bene le notizie che arrivano dall’Inghilterra e che mettono nei guai il club detentore della Champions League, accusato di oltre 100 infrazioni alle regole finanziarie della Premier League e ora gli i Citizens rischiano di finire sotto processo.

L’attacco di Ceferin al City

Il numero uno della Uefa, Ceferin, è stato uno dei più grandi sostenitori del Fair Play Finanziario e in passato ha avuto più di un dubbio rispetto alla gestione del Manchester City. Le notizie che arrivano dall’Inghilterra sembrano dargli ragione e lui si lancia all’attacco.

“Sappiamo che eravamo nel giusto. Non avremmo deciso in quel senso se non avessimo pensato di avere ragione. In qualità dio avvocato so che a volte si vince un caso che si è sicuro di perdere. A volte si perde quando si è sicuri di vincere. Bisogna rispettare le decisioni del tribunale. Ma confido che la decisione del ostro organo indipendente fosse corretta”.

La multa al Manchester City

Il riferimento di Ceferin risale a 4 anni fa quando la Uefa sanzionò il Manchester City con la squalifica dalle competizioni per due anni ma la sentenza fu poi ribaltata dal Tas di Losanna. Una decisione che Ceferin non ha mai mandato giusto ritenendo invece doveroso comandare il club inglese che riuscì ad ottenere dal TAS l’annullamento della sanzione perché alcune prove erano prescritte e alcune accuse non provate.

I social e la Champions di cartone

I guai del Manchester City e le possibile conseguenze per il team di Guardiola fanno discutere. Secondo tanti tifosi nel corso del tempo è stato lo stesso Ceferin un occhio nei confronti dei club della Premier League e dei loro comportamenti. Da altre parti cresce la richiesta di una squalifica dalle competizioni continentali e c’è anche chi chiede la revoca della Champions League conquistata nella scorsa stagione vinta in finale contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Una richiesta su cui arriva anche il commento dei tifosi della Juventus che riportano a galla i tempi di Calciopoli e lo scudetto assegnato a tavolino ai nerazzurri dopo la penalizzazione dei bianconeri e c’è chi fa ironia: “Beh, dopo lo scudetto potrebbero vincere anche la Champions di cartone”.