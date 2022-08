Uefa Conference League: sorteggiati gli avversari della Fiorentina

26-08-2022 15:08

Dopo aver eliminato nel doppio confrtonto il Twente nei playoff di Conference League (2-1 a Firenze e 0-0 a Enschede), la Fiorentina torna a giocare in Europa nel tentativo di raccogliere il testimone lasciato dalla Roma nella scorsa stagione. nel doppio confronto contro gli olandesi

Criteri del sorteggio: le 32 squadre partecipanti sono divise in quattro fasce da otto in base al ranking per coefficienti rilevato all’inizio della stagione e in linea con i principi stabiliti dal Comitato Competizioni per Club. In seguito le squadre verranno suddivise tramite sorteggio in otto gironi da quattro con una squadra per fascia. I club appartenenti alla stessa federazione non possono essere sorteggiati contro.

La Fiorentina è stata sorteggiata nel Gruppo A con i turchi dell’Istanbul Basaksehir, gli scozzesi degli Heart of Midlothian, e i lettoni del Riga.

Di seguito tutti i Gironi sorteggiati, della prossima edizione 2022-2023 di Conference League

GRUPPO A: Basaksehir, Fiorentina, Hearts, Riga.

GRUPPO B: West Ham, FCSB, Anderlecht, Silkeborg.

GRUPPO C: Villarreal, Hapoel Be’er Sheva, Austria Vienna, Lech Poznan.

GRUPPO D: Partizan, Colonia, Nizza, Slovacko.

GRUPPO E: Az Alkmaar, Apollon, Vaduz, Dnipro.

GRUPPO F: Gent, Molde, Shamrock Rovers, Djurgardens.

GRUPPO G: Slavia Praha, Cluj, Sivasspor, Ballkani.

GRUPPO H: Basilea, Slovan Bratislava, Zalgiris, Pyunik.