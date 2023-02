Ufficiale: Darmian – Inter avanti fino al 2024

Il difensore nerazzurro giocherà per il club milanese anche nella prossima stagione, a confermarlo la stessa società. Presente nell’accordo anche un’opzione per il 2025.

02-02-2023 17:56

Dopo qualche settimana di fermento è arrivata l’ufficialità del matrimonio che prosegue tra l’Inter e Matteo Darmian. L’accordo, in realtà, era già stato trovato nei giorni scorsi, mancava solo il cosiddetto “nero su bianco” per renderlo effettivo. Darmian, infatti, indosserà la casacca nerazzurra fino al 2024. Tutto questo è frutto, anche, della continuità che lo stesso giocatore sta trovando sotto la gestione Inzaghi, il tecnico lo ha schierato in diverse occasioni trovando anche risposte confortanti.

Tra le varie clausole presente anche quella che potrebbe portare ad un prolungamento del contratto stesso: nel caso in cui il difensore raggiungesse un certo numero di presenze, scatterebbe la proroga fino al 2025.