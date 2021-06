Ufficiale: Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Brescia

Si attendeva solo l’ufficialità, adesso c’è anche quella: Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Brescia .

A confermarlo è stato lo stesso club delle Rondinelle attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale: “Brescia Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Filippo Inzaghi”.

Lo stesso Inzaghi ha affidato al sito del club le sue prime parole da allenatore del Brescia: “Inizia una nuova avventura per me e non posso che essere felice ed orgoglioso di entrare a far parte del Brescia. Ringrazio il Presidente Massimo Cellino e il Direttore per questa opportunità e per aver mostrato fin da subito grande interesse e fiducia nei miei confronti. Sono carico e darò tutto me stesso per ricambiarla e far sì che questa piazza, così importante e ricca di storia, possa essere orgogliosa di me, dei ragazzi e di tutto il Club. Forza Brescia”.

Filippo Inzaghi torna dunque ad essere uno dei grandi protagonisti della Serie B, campionato che ha vinto nell’annata 2019-2020 quando era alla guida del Benevento: Per lui si tratta della quinta panchina a livello professionistico dopo le esperienze alla guida di Milan, Venezia, Bologna e appunto Benevento, compagine con la quale nell’ultima stagione non è riuscito ad evitare, nonostante un’ottima partenza, la retrocessione dalla Serie A.

OMNISPORT | 09-06-2021 11:08