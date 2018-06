Ufficiale: Foscarini lascia l'Avellino

Tramite una nota condivisa dall'Unione Sportiva Avellino è arrivata l'ufficialità del divorzio tra la società campana ed il tecnico Claudio Foscarini: "L’U.S. Avellino intende ringraziare, nella maniera più sentita, come già pubblicamente fatto dal presidente Walter Taccone nella scorsa conferenza stampa, l’allenatore Claudio Foscarini e i suoi collaboratori per la serietà, la professionalità, l’ottimo lavoro svolto e per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza nel campionato concluso".

Il tecnico veneto ha voluto poi aggiungere: "Rimane il ricordo di un’avventura che, seppure breve, non può misurarsi soltanto con i numeri. Non sono stati semplicemente 50 giorni e 9 partite. A contare, in quei giorni, sono state la forza, l’intensità e la passione che soltanto una piazza come Avellino, con i suoi tifosi, poteva trasmettere. Auguro all’Avellino di raggiungere i risultati che merita. Mi sono da subito sentito uno di voi, fin dal primo giorno. Grazie Avellino!".

SPORTAL.IT | 11-06-2018 12:05