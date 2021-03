Ufficiale: l'ex Inter Miranda torna al San Paolo

#AHistóriaContinua. La storia continua. Non è probabilmente mai finita la love story tra João Miranda e il San Paolo, interrottasi nel 2011 per consentire al centrale brasiliano di volare verso il calcio europeo e l’Atletico Madrid, riprende ufficialmente da dove si era interrotta.

Il San Paolo ha annunciato il ritorno a casa dell’ex difensore dell’Inter, svincolato dallo Jiangsu in mezzo al caos generato dal disimpegno di Suning. A 36 anni, dunque, Miranda torna in patria per chiudere la carriera nel club dove si è fatto notare al grande pubblico calcistico. Il difensore ha firmato un contratto biennale che lo legherà al club brasiliano fino a dicembre 2022.

Con la maglia del San Paolo, che lo aveva riportato in Brasile dopo un’annata in Ligue 1 con il Sochaux, Miranda ha giocato dal 2006 al 2011 conquistando tre campionati di fila sotto la guida di Muricy Ramalho: 2006, 2007 e 2008. Più il poker sfiorato nel 2009.

Un ciclo vincente che lo ha consacrato tra i giocatori più amati degli ultimi tempi, e che lo ha convinto a tornare a casa. Lo avrebbe voluto anche il Coritiba, club in cui Miranda ha iniziato la propria carriera, ma il club paranaense è appena retrocesso in Serie B al termine di un Brasileirão disastroso.

Miranda sarà allenato da Hernan Crespo, arrivato dal Defensa y Justicia dopo aver conquistato una storica Copa Sudamericana. Suo compagno di squadra, invece, sarà il ‘Profeta’ Hernanes. Un pizzico di Italia per riscattare troppe annate buie.

OMNISPORT | 17-03-2021 14:59