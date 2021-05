Ufficiale, Napoli è già passato: dove allenerà Gennaro Gattuso

La Fiorentina ha battuto la concorrenza della Lazio: Rino Gattuso è il nuovo allenatore viola a partire dalla prossima stagione. Ad annunciarlo è la stessa società con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web: “‘Gennaro Gattuso sarà il nuovo allenatore della Fiorentina‘. Così il Presidente Rocco Commisso annuncia al popolo viola la guida tecnica della prima squadra a partire dal 1 luglio 2021″, si legge nella nota.

In giornata, Gattuso ha salutato definitivamente il Napoli dopo due anni passati insieme attraverso una toccante lettera: “Allenare il Napoli è stato bellissimo: un anno e mezzo intenso e prezioso, un’esperienza che porterò a lungo nel cuore. Ringrazio i giocatori, lo staff della società, tutti i dipendenti, il presidente De Laurentiis che mi ha dato questa opportunità”.

Gattuso è stato accolto subito bene a Napoli: “Ho conosciuto una città magnifica, dove ho vissuto benissimo con la mia famiglia, e tifosi straordinari, nonostante la pandemia ci abbia tenuto lontano dall’atmosfera unica dello stadio intitolato a Diego Maradona. Ma nei giorni della vittoria in Coppa Italia e in tanti altri momenti ho sentito forte l’affetto unico dei napoletani verso la loro squadra”.

Gattuso ha concluso la lettera affermando di non dimenticare mai la sua avventura al Napoli: “Affetto che, insieme al mio staff, mi sono sforzato di ricambiare, lavorando ogni giorno con la massima dedizione e professionalità. Adesso le nostre strade si separano, però non dimenticherò mai questi mesi emozionanti. Auguro al Napoli e a Napoli altri successi”.

La Fiorentina ha preferito così puntare su Gattuso, rifiutando Fonseca. L’ex tecnico del Napoli dovrà riportare i viola nella parte alta della classifica dopo anni di lotta per non retrocedere. Per Gattuso contratto biennale con opzione per il terzo anno a circa due milioni di euro a stagione.

OMNISPORT | 25-05-2021 17:10