"Hai fatto tanto per me": Osimhen ringrazia Gattuso

L’esplosione di Victor Osimhen, protagonista di un’ottima seconda parte di campionato dopo i tanti problemi fisici che lo hanno bloccato nella prima fase di stagione, è stato uno dei grandi meriti di Rino Gattuso durante la sua prima e unica stagione intera sulla panchina del Napoli.

L’attaccante nigeriano ha allora voluto salutare il proprio ex allenatore a poche ore dalla delusione per la mancata qualificazione alla prossima Champions League, cui è seguito il messaggio del presidente De Laurentiis che ha nei fatti sancito la separazione dal tecnico calabrese.

Sentito il messaggio di Osimhen verso ‘Ringhio’ attraverso i propri canali social: “Sei stato determinante per la mia crescita non solo come calciatore ma anche come uomo. Ho apprezzato tutto quello che hai fatto per me dentro e fuori dal campo. Ti ho ammirato come calciatore e poterti chiamare boss è un qualcosa che non potrò dimenticare facilmente. Avrò sempre grande considerazione di te, ti auguro il meglio per la tua nuova avventura”.

OMNISPORT | 25-05-2021 13:04