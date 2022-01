Ufficiale: Sensi in prestito dall'Inter alla Sampdoria

28-01-2022 18:47

Si attendevano solo i crismi dell’ufficialità, adesso ci sono anche quelli: Stefano Sensi è un nuovo giocatore della Sampdoria

Il centrocampista di proprietà dell’Inter si trasferisce nella Genova blucerchiata con la formula del prestito. Il classe 1995 lascia dunque l’ Inter dopo due stagioni e mezzo in nerazzurro.

Lo si evince dal sito ufficiale della Lega Serie A che conferma come il contratto del giocatore sia stato depositato.

Il centrocampista ex Sassuolo approda in Liguria agli ordini di Marco Giampaolo dopo aver vestito in 52 occasioni la maglia nerazzurra: 4 goal e 4 assist il bottino accumulato all’ombra della Madonnina.

L’ultimo centro risale allo scorso 19 gennaio quando il suo blitz decisivo contro l’Empoli ai tempi supplementari ha garantito all’Inter il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT