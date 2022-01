Inter, niente Liverpool per Barella: squalificato per due turni

28-01-2022 17:45

Durissima mazzata sull’Inter in vista degli ottavi di Champions League contro il Liverpool: Simone Inzaghi infatti con i Reds non potrà contare su Nicolò Barella.

Il centrocampista sardo, espulso per fallo di reazione nell’ultima giornata della fase a gironi contro il Real Madrid, è stato squalificato per due giornate dall’UEFA e quindi salterà sia l’andata che il ritorno.

Un’assenza pesantissima per Inzaghi che non ha praticamente mai rinunciato a Barella in questa stagione e che invece dovrà farne a meno nel doppio confronto a eliminazione diretta contro i Reds di Jurgen Klopp.

