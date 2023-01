15-01-2023 11:30

Nessuna scusa. In questo momento i tifosi della Juventus non vogliono sentire parlare di alibi. La formazione bianconera è reduce dalla delusione di campionato con la pesante sconfitta subita dal Napoli allo stadio Maradona che ha visto interrompere la striscia di otto vittorie consecutive. Una striscia di successi che aveva ridato speranze di scudetto ai bianconeri ed al tecnico Allegri che però devono fare i conti con una giornata da dimenticare.

Juventus, le assenze condizionano la stagione bianconera

Nessun alibi come detto ma è indubbio che fino a questo momento la stagione della Juventus sia stata pesantemente condizionata dagli infortuni. Allegri non ha potuto mai fare affidamento su Paul Pogba. Il francese doveva rappresentare il grande colpo dei bianconeri nell’ultimo mercato ma al 15 gennaio e con un girone d’andata quasi in archivio il francese non ha ancora giocato un minuto ufficiale. E tanto hanno pesato anche gli infortuni di Vlahovic. L’attaccante serbo arrivato la scorsa stagione non è mai riuscito a trovare continuità di presenza e di rendimento privando la Juventus di uno dei suoi migliori giocatori.

Juventus, Allegri si prepara a ritrovare i big

In tante hanno dovuto fare i conti con gli infortuni ma la Juventus forse ha avuto il limite di scontrarsi con un problema davvero difficile da superare visto gli infortuni che hanno colpito i giocatori chiave. Ora però Allegri può guardare con maggiore ottimismo al futuro a cominciare dal rientro di Cuadrado che secondo la Gazzetta dello Sport dovrebbe tornare a disposizione per la gara di Coppa Italia contro il Monza. Ma le notizie migliori arrivano dagli altri: Vlahovic, Pogba, Bonucci e De Sciglio. L’attaccante serbo potrebbe essere a disposizione già nel match del 22 gennaio contro l’Atalanta e ci si aspetta tra la partita con i bergamaschi e quella con il Monza di campionato (in programma il 29) di ritrovare tutti li infortunati.

Juventus, i tifosi non vogliono sentir parlare di alibi

Gli infortuni, come detto, hanno avuto senza dubbio un peso sulla stagione bianconera. Ma dopo il ko contro il Napoli, i tifosi della Juventus non vogliono sentir parlare di infortuni o di alibi. Nelle ultime stagioni Pogba ha spesso avuto guai fisici e la gestione del suo infortunio al ginocchio non è affatto piaciuta ai tifosi, Vlahovic è finito spesso nel mirino dei fan anche prima di fermarsi per la pubalgia: per i tifosi bianconeri gli infortuni non possono rappresentare l’unico problema di una stagione che ha già visto la Juventus eliminata dalla Champions League.