Ululati razzisti contro Kean in Juve-Napoli, L'Equipe solleva il caso

07-01-2022 13:57

In Italia se ne sono accorti in pochi, in Francia invece è scoppiato un vero e proprio caso in seguito ad alcuni ululati razzisti, odiosi e insopportabili, rivolti a indirizzo di Moise Kean durante Juventus-Napoli. L’attaccante bianconero è entrato in campo al 75′ al posto di Morata e pochi istanti dopo, al primo pallone toccato, è stato bersagliato da un verso scimmiesco proveniente dal settore ospiti.

Cori contro Kean, la ricostruzione de L’Equipe

È stata L’Equipe, la più prestigiosa testata sportiva francese, a riportare subito l’episodio che è stato subito stigmatizzato in diretta, peraltro, dai commentatori di Bein Sports, l’emittente che stava trasmettendo la partitissima dello Stadium sul territorio transalpino. “L’attaccante della Juventus, ceduto in prestito al Psg la scorsa stagione, sarebbe rimasto scosso dalle grida dei tifosi del Napoli mentre controllava uno dei suoi primi palloni”, scrive L’Equipe.

Kean, il precedente di Cagliari e la reazione

Lo stesso giornale francese ricorda come già nel 2019 Kean fu vittima di un episodio simile a Cagliari insieme a Blaise Matuidi, allora suo compagno alla Juventus. Dopo il gol realizzato Kean ebbe una reazione stizzita nei confronti dei tifosi della squadra di casa, che peraltro non furono sanzionati. Adesso probabilmente il caso sarà posto all’attenzione degli organi competenti, allo scopo di individuare l’autore dell’ululato.

Ululati a Kean, condanna unanime del web

Il triste episodio per una volta accomuna nella condanna i tifosi del Napoli a quelli della Juventus. “Solidarietà totale a Kean e profonda vergogna per quelli che si sono macchiati di un atto così vile. A Napoli non vi vogliamo!”, scrive Andrea. “Non è possibile continuare ad ascoltare BUUU razzisti nei confronti di un giocatore di colore. Siamo nel 2022 e ancora si verificano questi episodi”, s’indigna Piero. Alessandro invoca lo stesso trattamento riservato all’autore dei cori contro Maignan: “Figc e Serie A vogliamo fare qualcosa oppure i nostri valgono meno degli altri?”.

Caso Kean, la presa di posizione di Cucchi

Anche l’ex radiocronista Riccardo Cucchi dice la sua sull’argomento, stigmatizzando fermamente l’episodio su Twitter: “L’Equipe denuncia un episodio di razzismo di cui sarebbe stato vittima Kean durante Juventus-Napoli. Grave. La lotta contro il razzismo deve essere un impegno etico e morale di tutti. E in ogni stadio. Sempre”.

