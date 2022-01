Juventus, tifosi infuriati sui social ed è caccia ai colpevoli

06-01-2022 22:53

I tifosi della Juventus sono tutt’altro che contenti. La squadra di Massimiliano Allegri sperava di approfittare di un Napoli decisamente incerottato per riuscire a portare a casa tre punti pesanti per riuscire a rientrare tra le prime quattro posizioni della classifica. Non è andata così e sui social scoppiano polemiche di ogni tipo.

Juventus-Napoli: l’ennesimo caso

Ovviamente a creare le maggiori reazioni è stato tutto il tormentato prepartita con il Napoli che alla fine ha deciso di schierare, un po’ a sorpresa, i tre giocatori che l’ASL aveva richiesto di mettere in quarantena. Una situazione che ha scatenato polemiche infinite. Il giornalista Giovanni Capuano è implacabile: “Tre giocatori tecnicamente in quarantena messi in campo: per il bene di tutti c’è da sperare che il Napoli abbia documenti inoppugnabili per spiegare che possono farlo, altrimenti è qualcosa di difficile da concepire”.

Juve, tifosi arrabbiati: le regole non valgano

La situazione Covid che ha messo in ginocchio la serie A è stata un problema anche per la gara tra Juventus e Napoli e sui social i tifosi bianconeri si lanciano all’attacco: “Quello che è successo – scrive Shiraz – è inaccettabile. Va contro i valori dello sport oltre che contro l’autorità sanitaria”. Anche Claudio è molto critico: “Si tratta di rispetto per coloro che, da negativi, hanno rispettato la quarantena magari non potendo andare ai funerali dei propri cari. Non è più questione di calcio ma sociale”.

Juve-Napoli: parola al campo

Ma il pareggio tra Juventus e Napoli non viene giudicato solo con quanto successo prima della gara ma anche con quanto visto sul rettangolo di gioco: “Alex Sandro non è più presentabile a ceri livelli – scrive Enrico – e a maggior ragione in un club come la Juve. Non dico da oggi, ma da almeno due anni”.

Non è esente da critiche anche in questa circostanza Massimiliano Allegri: “Allegri che al 92’ dice alla squadra di continuare a giocare. Però sarebbe bello capire quando avrebbe iniziato”. Anche Laura critiche alcune scelte del tecnico: “Allegri poi mi deve spiegare perché Morata a tutti i costi e non Icardi”.

SPORTEVAI