Un grande ex può tornare al Napoli, i tifosi: "Troppo tardi”

Victor Osimhen non parteciperà alla Coppa d’Africa, ma il Napoli dovrà ancora attendere a lungo prima di riabbracciare il suo centravanti. Oltre al Covid-19, infatti, il nigeriano dovrà fronteggiare anche il pieno recupero dall’infortunio al volto capitatogli nella gara di Milano contro l’Inter.

Pazza idea Quagliarella per il Napoli

A gennaio, dunque, Luciano Spalletti potrà contare solo su Dries Mertens e Andrea Petagna, attaccanti che finora sono riusciti a dare un contributo in termini di gol solo a sprazzi. Ecco perché Aurelio De Laurentiis starebbe pensando a un clamoroso ritorno.

Secondo il Secolo XIX, infatti, il Napoli starebbe valutando l’ipotesi di riportare in azzurro un grande ex: Fabio Quagliarella. L’attaccante di Castellammare di Stabia, 38 anni, potrebbe lasciare la Sampdoria firmare un contratto fino al termine della stagione, indossando i panni di alternativa di lusso nell’attacco azzurro.

I tifosi non credono nel ritorno dell’ex

La notizia lanciata dal quotidiano genovese ha sorpreso i tifosi del Napoli, molti dei quali sui social si mostrano scettici: De Laurentiis ha infatti sempre fatto fatica a investire in giocatori esperti, preferendo sul mercato calciatori giovani e con margini di crescita, soprattutto in termine di valore del cartellino.

“Magari, ma sono solo bufale”, il commento su Facebook di Giuseppe. “Quagliarella s’è fatto vecchiarello, troppo tardi per il Napoli”, aggiunge Fabrizio. “Quagliarella? E allora perché non Savoldi?”, ironizza Pasquale. “Sarei contentissimo, magari anche come capitano, ma non credo che accadrà”, aggiunge Nico.

Gennaro accoglierebbe il 38enne a braccia aperte: “Meglio di Petagna sarebbe di sicuro”. Ma Ernestina spegne gli entusiasmi dei compagni di tifo: “Si sono stancati di parlare di Insigne e allora iniziano un altra telenovela”.

