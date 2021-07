Un ritorno spaventa gli juventini: "Lo vuole Allegri”

Impegnata a trovare una soluzione per il centrocampo, la Juventus proverà a stringere la cinghia in difesa, contando anche sui rientri dei giocatori andati in prestito nelle scorse stagioni.

La possibile conferma di De Sciglio

Tra questi anche Mattia De Sciglio, reduce dal campionato vissuto in Francia con il Lione: l’esterno difensivo è un giocatore polivalente e rappresenterebbe un jolly per Max Allegri, l’allenatore che l’ha lanciato nel Milan e poi l’ha voluto in bianconero.

De Sciglio, però, non è ben visto dalla tifoseria juventina, che di fronte all’ipotesi della permanenza del terzino a Torino s’è scatenata sul web: pochi i tifosi felici di un’eventuale conferma di De Sciglio, molti coloro che hanno commentato questa ipotesi con ironia o con rabbia.

I commenti degli juventini tra rabbia e ironia

“Avete rivoluto Allegri, ora riprendetevi i suoi figliocci”, il commento duro di Davide, che ricorda la stima dell’allenatore verso De Sciglio. “Se fanno tornare Pjanic allora possono restare tutti… anche De Sciglio”, aggiunge Stefano. Dello stesso tono il commento di Francesco: “Non avevamo dubbi… De Sciglio è il ‘cocco’ del mister”.

“De Sciglio? Ma per caso ci occorre un magazziniere?”, il post velenoso di Angelo. “Non avevamo dubbi sul suo ritorno: tra la situazione finanziaria e la presenza di Allegri in panchina…”, scrive invece rassegnato Dario.

“Giusto così… mi era mancato”, scrive Davide. “È mancato anche agli attaccanti avversari”, ironizza Marco. Davide M. invece si accontenterebbe di avere De Sciglio in squadra: “Abbiamo decisamente visto de peggio di recente, come cambio va benone”.

SPORTEVAI | 28-07-2021 12:34