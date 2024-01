Un Totti a Madrid: Cristian, figlio del mito della Roma, in prestito al Rayo Vallecano

Papà Francesco fu corteggiato dal Real, oggi l’attaccante 18enne lascia la Primavera del Frosinone e firma con un altro club della capitale spagnola

25-01-2024 16:53

E alla fine un Totti a Madrid c’è andato a giocare davvero: non si tratta di Francesco, che nei suoi anni d’oro disse no alla corte del Real dei Galacticos, ma del figlio 18enne Cristian, che ha lasciato la Primavera del Frosinone e per andare in prestito alla prima squadra del Rayo Vallecano, altro club madrileno presente nella Liga.

La corte del Real Madrid a Francesco Totti

Sono passati 22 anni da quando il Real Madrid provò ad aggiungere alla sua collezione di Galacticos anche Francesco Totti: nel 2002, però, il “Pupone” giurò eterna fedeltà alla sua Roma, declinando le offerte del presidente della “casa blanca” Florentino Perez, che stravedeva per lui. Oggi, però, un altro Totti sbarca a Madrid: si tratta del primo figlio di Francesco, il 18enne Cristian.

Liga: Cristian Totti in prestito al Rayo Vallecano

Cristian Totti ha infatti firmato per il Rayo Vallecano, club di Vallecas, uno dei quartieri popolari di Madrid, che milita nella Liga. Il classe 2005 approda in prestito dal Frosinone, dopo aver fatto parte della Primavera del club ciociaro: di professione attaccante, Cristian Totti è cresciuto nelle giovanili della Roma, lasciate la scorsa estate per accettare l’offerta della società frusinate.

Rayo Vallecano in agitazione per la presenza di Francesco Totti

Ieri Francesco Totti ha accompagnato il figlio Cristian a Madrid. I due si sono recati nel centro del Rayo, sconvolgendo la routine quotidiana dei giocatori vallecani: Totti senior, infatti, è stato assediato da richieste di selfie e autografi da parte dei compagni del figlio. Stamattina il primo allenamento di Cristian con la nuova squadra in vista del prossimo impegno nella Liga contro la Real Sociedad.