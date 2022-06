11-06-2022 10:37

Pogback o non Pogback? Il ritorno del francese alla Juventus, atteso spasmodicamente dai tifosi bianconeri, sembra ormai prossimo. Ma c’è un fattore di rischio, un incrocio pericoloso, che potrebbe far saltare in extremis un annuncio dato da più parti per imminente. Si tratta del fattore Zidane. Nonostante le smentite, continuano a circolare voci sull’approdo dell’ex trequartista sulla panchina del Paris Saint-Germain. E tra Zidane e Pogba c’è sempre stato un certo feeling.

Tuttosport: Pogba, attenti al fattore Zidane

È Tuttosport a lanciare l’allarme, riprendendo rumors e indiscrezioni. “Il fattore Zidane insidia per Pogba“, si legge sulla prima pagina del quotidiano sportivo torinese. “Al-Khelaifi vorrebbe al Psg il tecnico che, da sempre, è un estimatore del Polpo. Ma la Juve punta sul rapporto con Allegri e sulla volontà di Paul di tornare a Torino“. Insomma, un vecchio idolo della tifoseria della Juve – Zizou – potrebbe strapparne un altro alla Vecchia Signora. Una prospettiva davvero singolare e preoccupante.

Intrigo Pogba: la parola data alla Juventus

L’intento è chiaro. Con la permanenza di Mbappè, l’avvento di Zidane e il possibile ingaggio di Pogba il Psg darebbe corpo alle intenzioni di una ulteriore “francesizzazione” della squadra, rendendola una sorta di rappresentante e portabandiera della Ligue 1. Ma, al di là delle ambizioni di Al-Khelaifi, le possibilità che Pogba vada a Parigi anziché a Torino sono molto basse. Il francese, come ribadito da più parti, ha infatti dato parola alla Juventus, squadra e ambiente con cui ha sempre mantenuto un rapporto speciale. E poi, se Zidane – come sembra – non dovesse andare al Psg, il problema non si pone.

Pogba tentato dal Psg? Juventini in fermento

E i tifosi della Juve cosa ne pensano dell’ultimo intrigo di mercato? Minas è scettico sia sul ritorno di Pogba, sia sull’avvento di Zidane al Psg: “O forse non c’è mai stato nulla di vero?”. Better è vagamente ironico: “Maddai su… figurati se Pogba si rimangia la parola data…”. Anche Giuliano sceglie il sarcasmo: “Pogba è da 3 anni che vuole solo la Juve“. Gigi tranquillizza tutti: “Zidane ha già detto di no al Psg“. Mentre Giacomo fa già i conti: “Se firma per 4 anni, l’investimento sarà di 80 milioni lordi (inclusi bonus alla firma e premi) con un ritorno di immagine importante dopo l’addio a Dybala“.

