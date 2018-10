Undici squalificati in serie C

Sono undici i calciatori squalificati in serie C.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DELVINO FABIO FERNANDO (ALESSANDRIA) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

FORESTA GIOVANNI (CARRARESE) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

SCARPA FRANCESCO (PAGANESE) perché, dopo essere stato sostituito, dalla panchina lanciava un pallone sul terreno di gioco, a gioco in svolgimento, per fini ostruzionistici e antisportivi (r.proc.fed., r.c.c.).

GAMMONE ANTONIO (SICULA LEONZIO) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VERDICCHIO RAFFAELE (PAGANESE) perché, al termine della gara, rivolgeva ai sostenitori della squadra locale ripetuti gesti provocatori, scatenando la reazione degli stessi (r.proc.fed.,r.c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ABDALLAH BASIT (AREZZO) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

SALA MARCO (AREZZO) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

SCROSTA EDOARDO (FERMANA) per proteste verso l'arbitro e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario

SENESI YURI (OLBIA) per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario.

DIOP ISMAILA (PAGANESE) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

BORRI LORENZO (PONTEDERA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

SPORTAL.IT | 09-10-2018 18:40