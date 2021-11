Upamecano: "Voglio essere presente ai Mondiali in Qatar"

10-11-2021 22:47

Dayot Upamecano , difensore centrale in forza al Bayern Monaco , ha rilasciato un’intervista esclusiva a Goal parlando della sua esperienza con i bavaresi: “Dopo aver firmato, mi sono alzato in piedi e ho detto che volevo dire alcune parole, perché questo è un club che ha riposto la sua fiducia in me e sentivo di doverli ringraziarle. Ho detto loro che ero felice di essere qui, che avrei dato il massimo e avrei lottato per la squadra. In quel momento non ci ho pensato, ho posato la penna e ho parlato alla presenza del direttore sportivo, dell’allenatore e di una decina di altre persone”.

Upamecano ha conosciuto Julian Nagelsmann già al Lipsia: “Il rapporto con Julian è molto buono. Mi piacciono gli allenatori che parlano chiaramente. E lui mi parla veramente chiaro. Quando sbaglio, viene da me e mi dice: “Hai preso una decisione sbagliata e avresti dovuto fare questo” e mi mostra subito le foto. Non ha paura di dire cose. È quello che mi piace di più di lui. Parla regolarmente anche con i giocatori. E come difensore, soprattutto, è molto bello averlo perché con lui cerchiamo di rischiare e di giocare in avanti”.

Il Mondiale del 2022 in questo momento è il principale obiettivo di Upamecano: “Ovviamente sì! Ma in questo momento sto pensando alla qualificazione ai Mondiali e a questa partita contro il Kazakistan. Ma è certo che mi piacerebbe prendere parte al Mondiale come mi sarebbe piaciuto essere convocato per gli Europei. E proprio questo mi dà ancora più motivazione per essere presente in Qatar”.

