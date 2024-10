Usa: Musah regala prima gioia al ct Pochettino, Pulisic brilla ma per il Milan è un problema

Dopo il flop in Coppa America, gli Usa sono ripartiti da Pochettino: buona la prima, 2-0 a Panama con i milanisti protagonisti. Ma è allarme

Buona la prima. Pochettino debutta al timone degli Stati Uniti battendo 2-0 in amichevole Panama: un successo liberatorio dopo il fragoroso flop nella Coppa America disputata in casa. Brillano i milanisti: Musah sblocca il match su assist di Pulisic, ma Fonseca è preoccupato in vista dell’Udinese.

Usa, la new era Pochettino si apre con un successo

La nazionale a stelle e strisce aveva tremendamente bisogno di tornare a sorridere, in seguito alla fallimentare Coppa America tra le mura amiche e in vista del Mondiale 2026, 32 anni dopo Usa ’94. Di qui la decisione di silurare Gregg Berhalter per puntare su un tecnico esperto come Mauricio Pochettino, uno che ha allenato Messi, Neymar e Mbappé tutti insieme.

Per il suo esordio l’argentino ha convocato i migliori, anche se solo per amichevoli. E il campo ha fornito subito risposte positive: gli Stati Uniti hanno riscattato il ko in Coppa America con Panama con un secco 2-0 firmato da Musah (49′) e Pepi in pieno recupero. Il prossimo impegno è fissato nella notte di mercoledì contro i rivali storici del Messico.

Milan-power e il timore di Pochettino su Pulisic

L’intuizione di Pochettino si è rivelata vincente. Ha infatti schierato Musah come esterno nel suo 4-2-3-1 e il centrocampista del Milan ha sbloccato il match a inizio ripresa su assist di Pulisic. Proprio su quest’ultimo si è poi soffermato il nuovo ct degli Usa, esaltandone le qualità ma palesando anche un timore circa le sue condizioni.

“È un calciatore fantastico, tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Nel Milan sta giocando sempre e questo è un aspetto che mi preoccupa – ha spiegato -. È arrivato un po’ stanco per cui siamo costretti a proteggerlo (la sua partita è durata 67′, ndr). Con il club va costruito un ottimo rapporto, così da aiutarlo quando abbiamo davvero bisogno di lui”.

Ma anche Fonseca è preoccupato per i suoi calciatori

Già, il Milan scenderà in campo sabato 19 ottobre alle 18:00 con l’Udinese e gli americani rientreranno in Italia soltanto nella giornata di giovedì e dopo aver sostenuto viaggi estenuanti. Dopo l’amichevole con Panama, gli Stati Uniti voleranno a Guadalajara dove affronteranno il Messico quando le lancette dell’orologio nel nostro Paese segneranno le 4:30 del mattino di mercoledì 16.

Musah e Pulisic voleranno poi direzione Milano per mettersi al servizio di Fonseca a sole 48 ore dal match, con il tecnico portoghese che dovrà inevitabilmente valutare lo stato di forma dei suoi due calciatori.