Valencia, Florenzi finisce ko per varicella: Atalanta a rischio

Non c’è pace per Alessandro Florenzi: dopo l’espulsione rimediata nel match contro il Getafe l’ex capitano della Roma rischia di saltare la gara di Champions League contro l’Atalanta per varicella.

Nel comunicato del club non ci sono informazioni circa la data di rientro ma è ipotizzabile uno stop di almeno un mese, il che vorrebbe dire niente Dea. Il Valencia infatti affronterà la banda di Gasperini mercoledì prossimo. Più probabile una sua presenza nel match di ritorno in programma il 10 marzo.

SPORTAL.IT | 14-02-2020 16:18