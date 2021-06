Valentina Bisti aggredita live:"Urla e spintoni, collegamento saltato"

In questo Europeo, il primo dell’era pandemica, accade anche questo: Valentina Bisti, inviata del Tg1 e conduttrice di programmi noti come Uno Mattina, ha denunciato sui propri profili social quando avvenuto nel corso del collegamento a cui hanno assistito i telespettatori. In diretta da Roma per il Tg1 (edizione delle 13.30), tra i tifosi della fan zone, la giornalista ha riportato quanto stava accadendo tra cori, bandiere, schiamazzi quando è stata costretta a modificare l’impostazione del suo collegamento.

Valentina Bisti e il caso degli insulti: il post social

Atmosfera consueta, in fatto di tifo, che ha assunto contorni sempre più inquietanti e esagerati, come ha raccontato la stessa Bisti con un dettagliato post su Instagram:

“Ieri prima del collegamento con il tg, alle mie spalle, si era radunato un piccolo gruppetto di persone. Poi con il passare dei minuti si sono aggiunti soprattutto giovani e bambini incitati dai genitori ad avvicinarsi alla giornalista e alla telecamera. Ho tentato di farli allontanare ma la situazione è degenerata tra urla e spintoni”.

I precedenti della giornalista: episodi incresciosi prima di Italia-Galles

La giornalista Rai peraltro non è nuova a episodi simili: una situazione analoga le era successo anche prima di Italia-Galles, a testimonianza di quanto possa rivelarsi incontrollabile il sistema.

“Il primo collegamento è saltato…mi sono spostata per cambiare postazione ma sono stata inseguita da una folla agguerrita che mi ha presa a parolacce perché non era riuscita a comparire in tv… alla fine ho trovato un angoletto riparato dove sono riuscita a collegarmi. Peccato perché tra i tifosi ho visto tantissima bella gente, sorridente, civile, innamorata dell’Italia che non sono riuscita a raccontare come avrei voluto. #euro2020“, il resto del post su Instagram che ha testimoniato, e stigmatizzato, quanto capitato alla giornalista.

