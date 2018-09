Valentino Rossi: "Dobbiamo partire forte"

Valentino Rossi parla in vista del Gran Premio di Aragon: la Yamaha deve rialzarsi dopo la delusione di Misano. "Ci attende un altro GP intenso. Il circuito di Aragon non è uno dei nostri preferiti, ma faremo tutto il possibile e, come sempre, cercheremo di fare del nostro meglio. Recentemente abbiamo fatto un test su quella pista e quindi e useremo tutti i dati disponibili per migliorare le nostre prestazioni durante il week end di gara".

"Vogliamo lottare per il podio e per farlo sarà importante lavorare bene sin dal primo giorno", conclude il Dottore. Anche Maverick Vinales punta al riscatto: "E' come il mio secondo GP di casa, mi piace come tracciato, sappiamo di poter offrire una buona prestazione e possiamo essere molto veloci".

SPORTAL.IT | 19-09-2018 14:30