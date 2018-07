Valentino Rossi fa il romantico

Valentino Rossi, nel corso di un'intervista rilasciata a Crash.Net, si è soffermato sulle differenze tra le ultime stagioni e i primi suoi anni nella top class.

"Una delle più grandi differenze rispetto a 15 anni fa è che siamo tutti vicinissimi, specialmente nelle prove. Il livello di professionalità è cresciuto enormemente… ora i team, ma soprattutto i piloti, devono lavorare sui minimi dettagli. Devi cercare di imparare, di capire ogni curva, ogni frenata".

"15 anni fa era più romantico – ha proseguito Valentino – Guidavi la tua moto, avevi le tue sensazioni…ora non è così, ora devi lavorare molto di più. Forse è un po' più noioso! Questa è certamente una delle differenze più grandi, ma è una cosa buona per il campionato".

Il campione di Tavullia ha poi concluso parlando del suo rapporto con i fan: "Per quanto mi riguarda sono sempre stato molto fortunato nel corso della mia carriera, ho sempre ricevuto un grande supporto anche fuori dall'Italia. Credo sia dovuto in gran parte ai miei risultati, a 20 anni di corse al top… molta gente è cresciuta con me, guardandomi in TV. Siamo cresciuti insieme!".

SPORTAL.IT | 24-07-2018 17:20