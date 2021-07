Valentino Rossi, Petronas prende tempo

Il team principal di Petronas Razlan Razali ha preso tempo sulla line-up della prossima stagione. Il team malese aspetta la decisione di Valentino Rossi: “È importante ricordare che siamo ancora in attesa di conoscere le decisioni di Valentino e della Yamaha per il prossimo anno. Comunque, come è normale in questo periodo dell’anno, le ultime notizie riguardanti il mercato-piloti hanno certamente aperto tutte le possibilità. C’è una discussione in corso tra Yamaha, noi e i nostri attuali piloti MotoGP. Non abbiamo fretta di annunciare nulla”, sono le parole al sito ufficiale della squadra.

“Abbiamo ricevuto interesse da molti piloti, anche da piloti che sono attualmente fuori dal campionato MotoGP e che vogliono unirsi alla nostra squadra. Abbiamo tempo. Siamo in una posizione nella quale abbiamo il lusso di poter scegliere”.

“Tutti sanno del pacchetto che la Yamaha può offrire e di quello che un giovane pilota può fare essendo parte della nostra squadra. Abbiamo la struttura e il pacchetto per offrire ai giovani piloti l’opportunità di realizzare i loro sogni. Lo abbiamo visto sia con Morbidelli che con Quartararo. Quindi ci prenderemo il nostro tempo per valutare ogni pilota che ci piace. Non ci sarà alcun annuncio di una potenziale line-up fino a dopo le prossime due gare”.

OMNISPORT | 14-07-2021 21:18