Valentino Rossi, replica a Lorenzo su Marquez. Poi lo invita al Ranch

27-11-2021 17:17

Il ritiro di Valentino Rossi ha innescato una serie di retroscena e aneddoti su tanti episodi della carriera del Dottore, a partire dal controverso finale del Mondiale 2015. Negli scorsi giorni l’ex centauro della Yamaha Jorge Lorenzo aveva fatto discutere per le sue dichiarazioni su Marc Marquez, in merito alla spinosa vicenda che divise in due la MotoGp in quella stagione.

MotoGp, l’ammissione di Jorge Lorenzo su Marc Marquez

“Già in Argentina Marquez aveva iniziato a provare fastidio, ma Assen è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso – ha rivelato il pilota spagnolo -, quando si sono toccati nella chicane e si sono accusati reciprocamente. Dopo quanto successo, Marquez non voleva più che Valentino vincesse il Mondiale“. Il centauro maiorchino approfittò dello scontro tra i due per vincere il titolo.

MotoGp: Valentino Rossi, replica a Jorge Lorenzo su Marc Marquez

“Io lo so benissimo come è andata e non mi stupisco, perché è andata esattamente così – è stata la risposta di Valentino Rossi in una intervista alla Gazzetta dello Sport -. Mi sorprende? Boh, no. Figo che Jorge lo dica, però a me cambia poco, perché lo so già come è andata”, le parole del Dottore, che ha più volte affermato di non avere intenzione di perdonare Marquez.

MotoGp: Valentino Rossi, invito a Jorge Lorenzo al Ranch

Tra Lorenzo e Rossi i rapporti sono invece migliorati molto negli ultimi anni, come testimonia l’invito del Dottore al Ranch, rivelato dallo stesso spagnolo a Gpone.com: “Abbiamo parlato e lui mi ha invitato alla 100 km dei campioni al Ranch. Vado quindi a Tavullia a correre e lo ringrazio per questa opportunità. Sono sempre stato curioso di vedere il Ranch, e così ho deciso di prendere la palla al balzo, dato che amo il dirt track”.

“Gli sono grato – ha continuato Lorenzo -. In passato abbiamo avuto momenti complicati, ma ora c’è grande rispetto tra noi. Tra l’altro dovevo partire per Punta Cana, ma ho preferito andare al Ranch: sarà un’esperienza nuova, dove l’obiettivo sarà divertirsi con tutti gli altri partecipanti”. La 100 km dei Campioni si svolgerà domenica prossima, oltre a Lorenzo saranno presenti tanti piloti di MotoGP, Moto2 e Moto3.

