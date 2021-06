Van Basten critico, De Ligt: “Non posso che fare meglio”

Botta e risposta, tra attacco e difesa: mai banale, Marco Van Basten non ha apprezzato le recenti prestazioni dell’Olanda a EURO 2020, nonostante le due vittorie consecutive, né l’atteggiamento mostrato in campo dal difensore della Juventus Matthijs de Ligt. “Lui è un difensore centrale e deve trasmettere più leadership. Deve farsi sentire, farsi valere perché deve guidare la difesa. Invece corre semplicemente dietro al suo uomo, lasciando un enorme buco. De Ligt è andato in Italia per imparare a difendere, ma non credo che lì abbia imparato molto”.

Critico, ai microfoni di NOS, l’ex attaccante del Milan ha sottolineato come il gioco della formazione di Frank de Boer non sia ancora del tutto fluido, e forse fin troppo legato al rilancio in avanti che alla costruzione. In ogni caso, con una formazione, quella Orange, al primo posto del Girone C, dichiarazioni che faranno discutere e a cui ha risposto lo stesso Matthijs de Ligt. “Lo capisco. Se qualcuno come il signor Van Basten è critico, allora bisogna dare un’occhiata (alla prestazione ndr.). Ha giocato in Italia, proprio come me. Ha parlato anche di comunicazione, andata bene ieri, ma che può sempre essere migliorata. Anche se le cose vanno bene, bisogna sempre cercare di migliorare. Sono contento dei complimenti e delle critiche, poi non posso che fare meglio”.

De Ligt, all’esordio all’Europeo in occasione della gara vinta dall’Olanda contro l’Austria (alla prima contro l’Ucraina de Boer lo ha lasciato fuori per le condizioni fisiche non perfette), sta lavorando per farsi trovare pronto per la prossima sfida contro la Macedonia del Nord. “Alla fine ho sofferto di crampi, è stata la prima partita in due settimane. Non sono stato in grado di allenarmi molto. Voglio giocare sempre, anche contro la Macedonia del Nord. Non sarà una partita d’allenamento”.

OMNISPORT | 18-06-2021 20:39