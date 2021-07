Vanessa Ferrari: "E' già una vittoria essere qui"

Vanessa Ferrari insieme alle altre azzurre di ginnastica artistica ha svolto la giornata di prova podio in vista del via delle Olimpiadi di Tokyo.

Queste le impressioni di Vanessa Ferrari: “Io vorrei solo riuscire a fare quello che ho sempre fatto in allenamento, dando il massimo il giorno della qualifica e poi, speriamo, in finale. Per me è già tanto essere qui, perché sono partita da un grave incidente nel 2017 e nemmeno io pensavo che sarei riuscita a tornare”.

“Farlo così, centrando la quarta Olimpiade, è già una vittoria. Mi fa piacere dare una mano alla squadra. Devo riuscire a preservare il mio fisico per arrivare fino in fondo, al mio corpo libero”.

OMNISPORT | 22-07-2021 18:37