Var, polemica senza fine: attacco frontale da Milan e Juventus

Non accennano a placarsi le polemiche sull'utilizzo del Var da parte degli arbitri di Serie A. Alcune decisioni dubbie hanno infatti scatenato la rabbia di allenatori e dirigenti, sia dopo la partita fra Fiorentina e Milan sia nel match giocato poco prima a Ferrara tra Spal e Juventus.

E' Paolo Maldini, direttore decnico del Milan, a sferrare l'affondo più pesante contro il Video Assistant Referee, riferendosi al rigore assegnato ai viola a pochi minuti dalla fine: "Onestamente la non chiamata al Var è una situazione che non ci convince" ha detto a 'Dazn'.

"Nelle partite precedenti abbiamo fatto un esercizio per capire cosa vede l'arbitro – ha spiegato Maldini -. Se questo è rigore faccio fatica a capirlo. L'arbitro ci ha detto che il tocco deve essere deciso, una regola che non sapevo. Questa questione del Var deve essere chiara. La non chiamata fa male a tutti".

Il dirigente rossonero ha anche citato due episodi in cui il Var è invece intervenuto, cioè la rete annullata a Ibrahimovic nel primo tempo e l'espulsione di Dalbert nel secondo: "Il Var ha risolto tante cose e l'uso deve essere fatto con un criterio diverso. Perché si va a vedere al Var il gol annullato a Ibra e l'espulsione e la terza volta non si consulta? Non è stato giudicato il tocco sulla palla di Romagnoli. Ma il tocco sulla palla c'è".

In casa Juve, è stato invece il tecnico Maurizio Sarri a contestare il mezzo tecnologico, lamentando in conferenza stampa come il rigore fosse stato assegnato dal Var senza che l'arbitro potesse effettuare la revisione dell'azione in campo, a causa di un malfunzionamento del monitor: "Se avessero assegnato a noi un penalty con la Var fuori uso sarebbe venuto giù il mondo" ha detto.

"Mi pare una grande ingiustizia, se il Var non funziona arbitra l’arbitro, non chi è al monitor" ha spiegato l'allenatore bianconero, sollevato comunque dal risultato ottenuto ugualmente dai suoi, capaci di imporsi per 2-1 al 'Paolo Mazza'.

"La Penna mi ha spiegato che è il regolamento, ma non lo condivido. Mi pare anche strano subire tanti rigori contro, con oggi siamo a 8 a favore e 8 contro, visto che siamo molto spesso nell’area avversaria" ha poi dichiarato il tecnico della Juventus.

SPORTAL.IT | 23-02-2020 09:58