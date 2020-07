Varriale chiede più rigori per il Napoli, bufera sul web

Per Gattuso è mancanza di lucidità e concentrazione sotto porta, se il Napoli crea tanto e segna poco la colpa è dei suoi attaccanti – con Milik che per la prima volta viene esplicitamente citato come esempio di una prova deludente – e di un clima un po’ vacanziero che avrebbe condizionato le ultime prove della sua squadra. I tifosi azzurri se la prendono soprattutto col bomber polacco, per altri, invece, c’è un altro dato da prendere in considerazione. Ovvero il numero di rigori concessi agli azzurri.

Varriale attacca gli arbitri

E’ il caso di Enrico Varriale che nel riconoscere i meriti dell’Inter nella gara di ieri a San Siro, punta il dito però sulle statistiche e fa arrabbiare tutti i tifosi non-napoletani.

Il vicedirettore di Raisport su twitter scrive: “A San Siro vince l’Inter, più brava a concretizzare. Sul Napoli un dato fa riflettere. Le statistiche dicono che la squadra di Gattuso è tra le più presenti in area avversaria ma è terzultima per i rigori ricevuti, solo 4. Solo Brescia e Udinese trattate peggio dagli arbitri”.

Reazioni rabbiose sui social

Parole che non sono piaciute a tantissimi dei suoi follower che lo hanno aspramente criticato: “Quindi, quest’anno si assegna lo scudetto di maggior presenza in area? Sa, per il posto in bacheca… ” o anche: “Dopo lo scudetto del bel gioco e lo scudetto morale anche lo scudetto della squadra più presente in area ! La bacheca rischia di esplodere !!!”, oppure: “Entrare in area non vuol dire avere rigori a favore. Statistica inutile”.

I tifosi ricordano episodi pro-Napoli

C’è chi ricorda: “Poverini, trattate male dagli arbitri. Quando Mertens si tuffò a Firenze, tutto normale vero?”. Un altro osserva: “Sarebbe interessante conoscere anche il dato opposto, rigori contro ricevuti, in funzione della presenza dell’ avversario nella propria area” e c’è chi fa i conti: “Quello che dovrebbe fare riflettere ancor di più è che tra la prima in classifica e il Napoli, ci sono 24 punti dunque…. non si tratta di rigori dati o non dati”

Non tutti però si scagliano contro Varriale: “Chieda a Lotito come migliorare. Loro sono a 18 rigori a favore, hanno raggiunto il record del Milan 1950-51. E molti di quelli a loro concessi sono,a dir poco, ridicoli. Contro Atalanta (2), Fiorentina (1), Verona (1), x citarne alcuni”.

Infine la chiosa: “Super Direttore ..le do una brutta notizia : la prossima giocate con la Lazio ed è già buono se ve ne fischiano contro solo un paio”.

SPORTEVAI | 29-07-2020 09:48