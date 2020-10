Varriale di nuovo nella bufera per replica a tifoso Juve

Il match tra Napoli e Juve sembra non finire mai. In attesa della discussione sul ricorso della società partenopea contro il 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione seguito alla nota vicenda della mancata disputa dell’incontro in programma lo scorso 4 ottobre a Torino, sono soprattutto le punzecchiature social tra opposte tifoserie a tenere banco. E spesso nell’occhio del ciclone ci finisce Enrico Varriale.

Varriale, il Tweet sul Napoli

Dopo la partita di Europa League del Napoli sul campo della Real Sociedad, il vice direttore di Rai Sport – come di consueto – ha scritto le sue considerazioni sul proprio profilo Twitter: “Tre punti fondamentali per il Napoli che espugna il campo della Real Sociedad grazie a un gol di Politano. Gara di grande accortezza tattica degli uomini di Gattuso che imbrigliano la capolista della Liga, cui non concedono nulla, con un monumentale Koulibaly su tutti”.

La replica di Varriale al tifoso

Ad accendere gli animi, però, è stata soprattutto la replica a un tifoso napoletano della Juventus che aveva provato a punzecchiarlo, tornando sull’aggettivo “modesta” con cui lo stesso Varriale aveva definito la Dinamo Kiev, sconfitta dalla squadra di Pirlo la scorsa settimana: “Diretto’ ma il Real era ottimo…coriaceo o modesto?”. Ecco la risposta del giornalista: “Squadra talmente modesta questa Real Sociedad, che in Liga ha appena 7 punti in più del Barcellona che ieri alla sua squadra ha inflitto una discreta lezione. Buona serata piccolo creti…”.

Putiferio per il post di Varriale

“Vice direttore di Rai Sport…Auro Bulbarelli (il direttore, ndr) fai qualcosa”, è l’invocazione di Vincenzo. “Quindi il Sassuolo secondo il suo ragionamento sarebbe uno squadrone guardando la classifica”, chiede Vic. “Come si fa a pagare il canone per sentire sto pseudo giornalaio”, domanda Giordano. Ma c’è chi gli risponde: “Veramente lo ha scritto sul suo profilo personale, lei che ci fa a commentare se non lo stima?”. E sono in tanti i tifosi del Napoli che prendono le difese del giornalista: “Li prendi a pesci in faccia e stanno sempre qui sotto. Ti amo Enrico”, scrive un follower. “Bravo Enrico, ti stai togliendo tutti gli sfizi prima di andare in pensione”, è un altro commento.

SPORTEVAI | 30-10-2020 10:04