Varriale, il tweet sul Napoli incendia il web: tifosi indignati

L’Europa League ha chiuso un’altra settimana di calcio internazionale dedicata alle Coppe Europee. Le vittorie con qualificazione annessa di Milan e Roma, il pari che rimanda tutto all’ultima giornata per il Napoli. Proprio la squadra di Gattuso è stata al centro, indirettamente si intende, dell’ennesima polemica nata sul web tra il giornalista Rai, Enrico Varriale ed i suoi followers/haters. Un tweet della discordia, apparentemente innocuo, ma che ha generato più di qualche rimbrotto negli utenti della rete.

Varriale, il tweet della discordia

Finita la partita del Napoli, il videdirettore di Rai Sport, Enrico Varriale scrive un tweet a commento dell’1-1 degli azzurri sul campo dell’Az che lascia ancora in stand by la qualificazione di Insigne e compagni ai sedicesimi. “Primo pari stagionale x il Napoli. In vantaggio sul campo dell’Az si fa raggiungere nella ripresa e rischia di andare sotto su rigore parato da Ospina. Nel finale 2 grandi occasioni fallite da Petagna e qualificazione da conquistare tra 7 giorni con la Real Sociedad”.

Perchè il messaggio di Varriale ha creato malumori

A leggere il tweet del giornalista campano non ci sarebbe da dire granchè, un’analisi anche abbastanza distaccata di quanto davvero successo sul campo degli olandesi tra rischi e occasioni perse della squadra di Gattuso. Eppure molti tifosi sono rimasti colpiti dal fatto che nelle ultime settimane, dopo diverse critiche, i post di Varriale siano diminuiti drasticamente, se si eccettuano quelli per la morte di Maradona. Di calcio giocato, Varriale ha twittato solo nelle ultime due occasioni in cui ha giocato il Napoli, la vittoria contro la Roma di domenica scorsa e il pari, appunto, di ieri in terra d’Olanda.

Social scatenati contro Varriale

“Esiste solo il napule per il vicediretur”, a raffica sono partite le provocazioni da parte degli utenti del web non di fede azzurra, in particolare gli juventini ci hanno dato dentro: “Ma il tweet su Juve-Kiev?”; “Hanno giocato Inter Juventus e Lazio in Champions,Milan e Roma in Europa League e fa un tweet solo sul Napoli. Poi non dite che non è tifoso del Napoli”; “Eppure hanno giocato altre 6 squadre italiane ma niente, al diretur non gliene può fregar di meno, conta solo napulè”; “oggi hanno giocato in Europa League anche Milan e Roma. Nessun tweet? Poi ieri e l’altro ieri 4 italiane hanno giocato la Champions League, nulla da dire nemmeno per la massima competizione europea?”.

