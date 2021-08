Vela, la gioia di Tita e Banti: “Un lavoro costruito in 5 anni”

Determinazione, affiatamento e voglia di veder ripagato il lavoro e i sacrifici degli ultimi anni. Con queste armi il duo composto da Ruggero Tita e Caterina Banti ha conquistato in mattinata uno storico oro per la vela visto che era da Sidney 2000 che l’Italia non saliva sul gradino più alto del podio alle Olimpiadi.

“È stato un lavoro costruito in 5 anni. Siamo fieri di quanto abbiamo fatto. Un’emozione grandissima. Il campo di regata si adattava bene alle nostre capacità” ha dichiarato il timoniere trentino classe 1992 ai microfoni Rai dopo aver concluso la Medal Race.

“È stata premiata la nostra costanza” gli ha fatto eco la poliglotta Banti.

“Ci siamo trovati fin dall’inizio in barca. Il nostro punto di forza è che siamo super coordinati e sincronizzati. Ci sono stati anche momenti difficili ma abbiamo sempre dato il massimo” ha chiosato la romana classe 1987.

