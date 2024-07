Parigi 2024, Antilai Sandrini: "La break dance al debutto nei Giochi è una svolta"

L'atleta: "Sarò felice di indossare una medaglia"

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

“La break dance alle Olimpiadi è una svolta. Secondo me portare questa danza su un palco del genere è un grandissimo onore. Il movimento sicuramente darà molta visibilità e di questo sono contenta perché secondo me la gente deve sapere che cos’è il breaking, perché è una figata. Io darò il massimo e dico sempre che se meriterò la medaglia sarò più che felice di indossarla”. Così Antilai Sandrini, rappresentante della break dance per l’Italia. Debutto alle Olimpiadi per la disciplina.