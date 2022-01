Venezia, il dt Poggi su Aramu: "Non è sul mercato"

Nel corso della presentazione organizzata per Maximilian Ullmann, il direttore tecnico del Venezia Paolo Poggi ha parlato del futuro di Mattia Aramu, numero 10 dei lagunari che sta disputando un’ottima stagione in Serie A. Finito al centro di alcune voci di mercato, Poggi ha voluto mettere le cose in chiaro, oltre a delineare alcune strategie di mercato:

“Su Aramu ho letto anch’io ma non è sul mercato, continuiamo a leggere interessamenti ma ha numeri importanti per noi. La cessione di Mazzocchi ci farà cercare un terzino destro, mentre invece in mezzo siamo coperti, chiaro che con Vacca o senza tatticamente le cose cambiano, ma non abbiamo grandi necessità. L’infortunio di Antonio è dovuto al fatto che è rimasto fermo a lungo, per necessità ha dovuto giocare con tutti i rischi connessi, lui è fondamentale per interpretare le partite in un certo modo. Ora purtroppo resterà un po’ fuori, speriamo rientri al più presto. Cercheremo anche una punta, Ebuehi rientra domani sera”.