Venezia, Zanetti: "Con la Roma vittoria storica"

07-11-2021 15:15

Il Venezia ha battuto la Roma 3-2 e Paolo Zanetti sorride in conferenza stampa: “Sono orgoglioso dei miei ragazzi: oggi abbiamo fatto bene in entrambe le fasi di gioco. La partita, al di là del risultato, mi rende felice. Oltre a saper soffrire, come deve essere contro una squadra con una cifra tecnica così superiore, non abbiamo sofferto, abbiamo proposto e ribaltato la partita. Quando i giocatori mettono in campo una tale voglia, l’allenatore può solo essere contento. Spesso le neopromosse in queste partite pensano solo a difendere: noi abbiamo anche attaccato, e molto bene”.

Per Zanetti la vittoria sulla Roma è tanta roba per il club veneto: “Abbiamo uno zoccolo duro dall’anno scorso, che mi sta aiutando a integrare i tanti stranieri. Per creare un gruppo serve passare attraverso le vittorie ma anche attraverso le difficoltà; oggi c’è stata una vittoria che è storica. Okereke? Queste squadre un po’ di spazio lo lasciano; portano molti uomini sopra la linea della palla, siamo stati bravi a pungere la Roma in quelli che sono i loro difetti. La scelta di Okereke è dipesa dal tipo di partita, dalle caratteristiche dell’avversario: oggi ci servivano la profondità e giocatori che giocassero dietro Okereke a piede invertito. Romero? A parte Caldara e Molinaro nessuno in questa squadra aveva mai gioocato in Serie A: con Romero abbiamo guadagnato in esperienza e personalità”.

OMNISPORT