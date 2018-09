Ventura si immedesima in Cairo

Avvicinato negli ultimi giorni alla panchina del Bologna, dove Inzaghi inizia a tremare, Giampiero Ventura è intervenuto a 'Radio Sportiva' per dare il proprio punto di vista sull’inizio di stagione del calcio italiano, a partire dal… deserto che si intravede alle spalle della Juventus, come se l’acquisto di Ronaldo avesse scoraggiato la concorrenza invece che stimolarla: “Quella di Ronaldo è stata un'operazione importante per il calcio italiano, perché ha riportato grande visibilità sul nostro campionato. Alla luce del suo arrivo ci si aspettava in queste prime gare una determinazione diversa delle inseguitrici, invece non c’è continuità. Si è passati dall'Inter che era l'anti Juve per poi passare a Napoli e Roma. Poi puntualmente ogni settimana viene smentito tutto. Il Napoli ha preso forse il miglior allenatore sulla piazza, ma la differenza tra Ancelotti e Ronaldo è che Ronaldo va in campo e Ancelotti no”.

Ventura ha poi parlato delle polemiche del suo ex Torino sulla Var e sugli arbitraggi: “È fuori di dubbio che in questa situazione è stato fatto un errore, il Var non sarà infallibile, ma deve migliorare. Probabilmente il Torino con due punti in più avrebbe una classifica più stimolante, capisco l'arrabbiatura del presidente Cairo. Però credo che la fase successiva sia quella di rendere il Var non dico infallibile, ma sicuramente migliore”.

Infine, una battuta sulla propria voglia di rientrare: “È stata un'estate lunga. Ho tanta voglia di allenare e di riprendermi 30 anni di carriera, vediamo se ci sarà l'opportunità di riprendere a fare quello che ho sempre fatto. Contatti con Bologna e Udinese? Chissà…".

SPORTAL.IT | 17-09-2018 19:30