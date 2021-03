Verratti: "Juve? In Champions gli errori li paghi"

Marco Verratti commenta soddisfatto il passaggio del turno del Psg contro il Barcellona e la qualificazione ai quarti di Champions: “Mi sento importante, ho la fiducia di compagni e mister e in mezzo al campo e so che i compagni hanno fiducia in me. La qualificazione è importantissima, erano anni che non passavamo il turno con loro. Sapevamo la loro forza, questo dimostra anche la partita nostra del Camp Nou: oggi ci hanno messo in difficoltà, sono grandi. Ora ci riposiamo e pensiamo al futuro”.

“Porto un po’ d’Italia ai quarti visto il ko della Juve: “Ho visto la partita e mi spiace perchè ho amici alla Juve. È stata una partita pazza, i dettagli fanno la differenza e gli errori li paghi in Champions League, dove si affrontano sempre squadre forti. Mi spiace per la Juve e spero di portare i colori dell’Italia lontano”.

OMNISPORT | 10-03-2021 23:35