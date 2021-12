Verstappen campione: i numeri record del nuovo fenomeno della F1

13-12-2021 13:14

Curva dopo curva, rettilineo dopo rettilineo, chicane dopo chicane, il mondiale del 2021 è terminato con un vincitore: il prodigio olandese della Red Bull, Max Verstappen.

Si è chiuso domenica 12 dicembre uno dei mondiali più combattuti nella storia della Formula 1: non solo si è arrivati all’ultima gara di Abu Dhabi con i due piloti, Hamilton e Verstappen, a pari punti, ma la gara si è decisa nell’ultimo giro con un sorpasso da manuale da parte di Verstappen nei confronti del pilota britannico della Mercedes.

L’evoluzione del mondiale F1 2021

Il campionato mondiale di Formula 1 si è concluso con soli 8 punti di distacco tra il primo e il secondo. Verstappen è infatti salito sul gradino più alto del podio con 395.5 punti seguito da Hamilton con 387.5. Alle loro spalle si sono piazzati invece Valtteri Bottas (Mercedes), Sergio Perez (Red Bull) e Carlos Sainz Jr. che, alla sua prima esperienza in Ferrari, è riuscito a chiudere con 190 punti superando il suo compagno di squadra Charles Leclerc fermo a 159.

Durante l’anno Max Verstappen è salito 10 volte sul gradino più alto del podio su 22 Gran Premi corsi. Per Lewis Hamilton le vittorie sono state 8. Solo 4 gli altri piloti che sono riusciti ad aggiudicarsi una gara: Perez, Ocon, Ricciardo e Bottas. Per quanto riguarda il campionato costruttori, il duo Hamilton-Bottas ha preceduto quello formato da Verstappen-Perez. La Mercedes ha totalizzato 613.5 punti contro i 585.5 della Red Bull Racing-Honda. Al terzo posto si è classificata la Ferrari con 323.5 punti totali.

Lewis Hamilton e il record di Michael Schumacher

Qualche giorno fa il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel lo aveva detto. “Sarei dispiaciuto se Hamilton superasse il record di Schumacher”. E così è avvenuto. Hamilton e Schumacher sono infatti i due piloti al mondo ad aver vinto più titoli nella storia di questo sport. Il pilota del Regno Unito e quello tedesco hanno vinto entrambi sette titoli mondiali. Schumacher ne ha vinti 2, nel 1994 e nel 1995, e poi ben cinque di fila dal 2000 al 2004. Hamilton ha vinto il primo titolo nel 2008, poi due di seguito, 2014 e 2015, per poi vincere costantemente dal 2017 fino al 2020. Nella classifica dei piloti con più mondiali in bacheca, al terzo posto troviamo Fangio con 5 titoli e, appaiati al quarto posto, Prost e il già citato Vettel. I piloti che hanno vinto tre mondiali sono invece Lauda, Piquet, Brabham, Stewart e l’indimenticabile Senna.

Verstappen quarto pilota più giovane nella storia a vincere un mondiale

Con la vittoria del suo primo titolo del mondo, Verstappen non solo ha raggiunto Mansell, Hill, Villeneuve e tanti altri campioni recenti come Rosberg e Raikkonen, ma è anche diventato il quarto pilota al mondo più giovane a vincere un mondiale. Con 24 anni e 73 giorni Max Verstappen è infatti dietro solo a Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Quest’ultimo ha vinto il primo campionato di Formula 1 nel 2005 a 24 anni e 58 giorni (15 giorni di differenza con Verstappen). Vettel e Hamilton sono gli unici due piloti della Formula 1 ad aver vinto il primo campionato di F1 quando avevano meno di 24 anni: Hamilton nel 2008, a 23 anni e 299 giorni, Vettel nel 2010, quando aveva 23 anni e 134 giorni.

FAQ Quanti mondiali ha vinto Hamilton? 7 Quanti mondiali ha vinto Schumacher? 7 Chi è il pilota più giovane ad aver vinto un mondiale? Sebastian Vettel Qual è il pilota più giovane ad aver vinto un Gran Premio di Formula 1? Max Verstappen. 17 anni e 166 anni. Gran Premio d'Australia del 2015

STATISTICS&DATA